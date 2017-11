Health Italia investe nella società farmaceutica SBM

di Edoardo Fagnani

Health Italia, società quotata sul mercato AIM Italia e attiva nella sanità sntegrativa, ha annunciato una nuova partnership nel mondo della ricerca scientifica con le società italiane SBM - Science of Biology in Medicine e SBM Trading, con l’obiettivo di diffondere e promuovere l’accessibilità ai farmaci di origine naturale.

Nel dettaglio l'accordo prevede l’acquisizione del 51% delle quote di SBM e il 51% delle quote di SBM Trading, per un corrispettivo complessivo di 345mila euro.

Inoltre, per i successivi tre anni dalla compravendita, Health Italia si è impegnata a effettuare, con mezzi propri, finanziamenti soci (a condizioni di mercato) per un importo complessivo pari a 450mila euro, anche a supporto di un investimento in ricerca scientifica da parte di SBM per il prossimo triennio di 750mila euro.

