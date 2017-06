H-FARM sigla accordo preliminare per acquisizione di Little English School di Vicenza

di Edoardo Fagnani

9 giu 2017 ore 07:08

H-FARM ha comunicato che è stato siglato l’accordo preliminare per l’acquisizione - da parte di H-FARM Education - di Little English School di Vicenza, la scuola internazionale che entrerà così a far parte dell’offerta formativa di H-FARM.

L’acquisizione definitiva dell’istituto dovrebbe avvenire entro la fine del mese di giugno per un controvalore non rilevante ma ancora in corso di puntuale definizione.

