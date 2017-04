H-Farm, ok dei soci al bilancio

di Mauro Introzzi

24 apr 2017 ore 10:30

L’assemblea ordinaria degli azionisti di H-FARM ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e ha preso visione del bilancio consolidato approvato dal consiglio di amministrazione in data 23 marzo 2017.

L'assemblea ha inoltre approvato la proposta del consiglio di amministrazione autorizzando l’acquisto di azioni proprie mediante l’esecuzione di un’OPA e di un piano di buyback su propri titoli per un ammontare massimo complessivo di 5 milioni di azioni.



Il consiglio di amministrazione di H-FARM si è successivamente riunito deliberando in via definitiva, all’interno del range fissato dall’assemblea, quale corrispettivo unitario per ogni azione ordinaria portata in adesione all’OPA, tenendo in considerazione l’andamento medio del titolo dell’ultimo trimestre, l’importo pari a 0,850 euro.

