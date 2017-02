Gruppo Waste Italia, le indicazioni finanziarie a fine novembre 2016

di Edoardo Fagnani

Il consiglio di amministrazione di Gruppo Waste Italia ha approvato la situazione patrimoniale della società al 30 novembre 2016.

Nei primi undici mesi l'azienda ha contabilizzato una perdita netta di 45,9 milioni di euro. A fine novembre il patrimonio netto della società era positivo per circa 10,8 milioni di euro, tenendo conto di una destinazione a riserve di crediti vantati dal socio di riferimento Sostenya Group.

Di conseguenza, il consiglio di amministrazione ha conferito al presidente la delega a convocare un prossimo consiglio di amministrazione “notarile”, per deliberare in merito ai provvedimenti indicati nel codice civile, utilizzando la delega ad aumentare il capitale a pagamento per un importo massimo di 150 milioni di euro. L’ammontare residuo ancora disponibile della delega concessa, alla data odierna è pari a 99,5 milioni.

