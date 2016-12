Gruppo Waste Italia cede impiato eolico in costruzione in Calabria

di Edoardo Fagnani

31 dic 2016 ore 14:28

Gruppo Waste Italia ha ceduto a Novenergia Fotovoltaica il 100% delle quote detenute nella società E-Vento Ciro, titolare dell’impianto in costruzione da 30 MWe di potenza per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica sito in Cirò in Calabria.

Il corrispettivo complessivo della cessione ammonta a 2,3 milioni di euro che potrà essere rettificato secondo meccanismi di aggiustamento prezzo e di pagamento prezzo previsti dal contratto di cessione.

L’operazione si inquadra nella strategia intrapresa dalla società di focalizzarsi esclusivamente nel business dell’ambiente e conseguentemente di dismettere, come già è progressivamente avvenuto nel corso dell’ultimo anno, quegli assets relativi al business delle rinnovabili non più core per il gruppo. Inoltre, la cessione completa un ulteriore passo nella finalizzazione degli interventi previsti nel programma di rimodulazione/ristrutturazione della struttura debitoria.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.