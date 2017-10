GPI, ricavi per 120,4 milioni dei primi nove mesi 2017

di Edoardo Fagnani

30 ott 2017 ore 17:53

GPI, società quotata all’AIM Italia dopo l’operazione di incorporazione della SPAC Capital For Progress 1 e attiva nel campo dell’informatica socio-sanitaria e dei nuovi servizi hi-tech per la salute, ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con ricavi per 120,4 milioni di euro.

Il management di GPI ha confermato l’obiettivo di chiudere il 2017 con ricavi per oltre 175 milioni di euro (escluso l’effetto delle acquisizioni effettuate nel corso dell’anno), in aumento del 29% rispetto al risultato dello scorso anno.

