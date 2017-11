GPI perfeziona l'acquisto del 60% di HEMASOFT SOFTWARE

di Edoardo Fagnani

28 nov 2017 ore 14:28

GPI ha comunicato il perfezionamento dell’acquisto del 60% del capitale di HEMASOFT SOFTWARE, capofila dell’omonimo gruppo iberico.

Il valore per la quota di controllo oggetto di acquisizione è stabilito in massimi 4.8 milioni di euro. L’esborso effettivo verrà definito sulla base del calcolo della posizione finanziaria netta e del risultato operativo 2017, sulla base di criteri dettagliati nell’accordo sottoscritto tra le parti. Una quota del corrispettivo è stata versata in data odierna, mentre il residuo sarà versato una volta perfezionate le opportune verifiche contabili.

