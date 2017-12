GPI acquista il 60% di XIDERA

di Edoardo Fagnani

4 dic 2017 ore 17:25

GPI ha perfezionato un contratto quadro per l’acquisto del 60% di XIDERA, realtà informatica specializzata nella gestione dell’accoglienza che ha sviluppato software gestionali mirati all’azzeramento delle code negli uffici aperti al pubblico, alla gestione degli appuntamenti, alla razionalizzazione dei percorsi degli utenti fino al dimensionamento ottimale delle risorse destinate all’accoglienza.

Il closing dell’operazione è previsto entro il 15 dicembre. GPI acquisirà il 60% del capitale di XIDERA per un corrispettivo di circa un milione di euro. Il pagamento è previsto per circa la metà in denaro e per il rimanente in azioni proprie valorizzate 15 euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.