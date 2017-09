GPI acquisisce il 60% di HEMASOFT SOFTWARE

di Edoardo Fagnani

15 set 2017 ore 18:58

GPI, società quotata su AIM Italia e partner tecnologico di riferimento nel mercato della Sanità e del Sociale, ha annunciato la sottoscrizione di un contratto quadro finalizzato all’acquisto del 60% del capitale di HEMASOFT SOFTWARE, capofila dell’omonimo gruppo iberico. L’importo previsto quale corrispettivo della quota di controllo da acquisire è stato concordato in via definitiva in 4,8 milioni di euro, meno la posizione finanziaria media calcolata con criteri concordati tra le parti.

Il closing è previsto entro il mese di ottobre.

