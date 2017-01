GO internet si aggiudica procedura di gara nelle Marche

di Edoardo Fagnani

12 gen 2017 ore 18:10

GO internet ha ottenuto l’aggiudicazione della procedura di gara indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza a 24,5 – 26,5 GHz (blocco da 56 MHz), nell’area di estensione geografica delle Marche.

La società provvederà nelle prossime settimane a consegnare al Ministero dello Sviluppo Economico la documentazione richiesta ai sensi del disciplinare di gara per il rilascio dei relativi diritti d’uso.

