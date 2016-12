GO Internet, rivisti i dati della semestrale

di Edoardo Fagnani

31 dic 2016 ore 14:20

GO Internet ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha approvato una nuova versione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 per tenere conto del buon esito dell’operazione di aumento di capitale per un controvalore di 3,97 milioni di euro.

Di conseguenza, la società di revisione Reconta Ernst & Young ha rilasciato una nuova relazione al bilancio intermedio, priva di rilievi e di richiami di informativa.

