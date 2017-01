GO internet, +20% i clienti a fine 2016

di Edoardo Fagnani

9 gen 2017 ore 11:57

GO internet ha comunicato che a fine dicembre 2016 aveva raggiunto quota 37.749 clienti. Si tratta del 20% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

GO internet ha ricordato di aver esteso la propria attività in Umbria grazie all’accordo strategico siglato con Enel Open Fiber; inoltre, la società continua ad ampliare e rafforzare la rete wirelle LTE nelle Marche e in Emilia Romagna.

