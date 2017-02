di Edoardo Fagnani

7 feb 2017 ore 20:11

GO internet ha comunicato che a fine gennaio 2017 aveva raggiunto quota 38.254 clienti. Si tratta del 20% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

GO internet ha ricordato di aver ottenuto l’aggiudicazione della procedura di gara indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’assegnazione delle frequenze 24,5 – 26,5 GHz per reti radio a larga banda nelle Marche.

