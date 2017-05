Giornata di vendite sul BancoBPM (-3%)

di Edoardo Fagnani

25 mag 2017 ore 17:40

Prese di beneficio per il BancoBPM (-2,96% a 3,018 euro), dopo il rally registrato nelle ultime due sedute. Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 17 maggio Invesco LTD è diventato uno dei maggiori azionisti dell’istituto con una quota del 3,13% del capitale; la partecipazione è detenuta in gestione non discrezionale del risparmio.

Inoltre, dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che Marshall Wace ha ridotto allo 0,4% lo “short” sul BancoBPM.

