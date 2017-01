Giglio Group sigla tre nuovi contratti

di Edoardo Fagnani

25 gen 2017 ore 08:09

Giglio Group ha annunciato la sigla di tre nuovi accordi siglati a livello nazionale nell’ambito Broadcast&Telco per un valore complessivo stimato pari a 2,5 milioni di euro per il prossimo triennio.

Il primo riguarda l’accordo con il Network RTL 102.5 per il lancio di due nuovi canali in alta definizione, via satellite, tramite i satelliti HOTBIRD di Eutelsat a 13 gradi Est.

Gli altri due contratti sono stati siglati a livello nazionale con 6MiaTV e WingaTV per la trasmissione in SD del segnale televisivo su satelliti HOTBIRD di Eutelsat a 13 gradi Est.

