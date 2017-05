Giglio Group sigla accordo con Amazon in Europa

di Edoardo Fagnani

23 mag 2017 ore 10:07

Giglio Group ha concluso un importante accordo con Amazon in Europa.

Nautical Channel sarà l’unico controllato da un gruppo italiano ad essere trasmesso tra i 25 canali presenti sulla piattaforma in Germania e tra i 40 canali in UK al lancio di Amazon Channels, la piattaforma di video on demand di Amazon.com che da oggi debutterà in Germania, Austria e in Inghilterra con un’offerta di canali e contenuti di primo livello.

Il contratto siglato con Amazon Media EU è pluriennale e si basa su revenue share.

