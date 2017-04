Giglio Group, le risultanze dall'assemblea su bilancio 2016 e passaggio all'MTA

di Mauro Introzzi

28 apr 2017 ore 10:27

L'assemblea dei soci di Giglio Group ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 e preso visione del bilancio consolidato relativo allo stesso periodo. I soci hanno deliberato il riporto a nuovo dell’utile di esercizio.



Gli azionisti hanno poi dato il loro ok all'aumento di capitale riservato per un importo di 3,9 milioni di euro circa a servizio dell’operazione di acquisizione di Evolve Service tramite l’emissione di 1,222 milioni di nuove azioni Giglio Group riservate agli attuali azionisti di Evolve.



L’assemblea ha infine approvato il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Giglio Group sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente Segmento STAR.



Giglio Group comunica di aver avviato il progetto di translisting per consentire alla società di beneficiare di una maggiore valorizzazione della stessa, del suo brand e del suo business.

