GEquity, sospesi i termini dell'OPA

di Edoardo Fagnani

8 set 2017 ore 12:13

GEquity ha comunicato che la Consob ha sospeso i termini dell’OPA per un periodo di 30 giorni in relazione a fatti sopravvenuti relativamente alla potenziale situazione patrimoniale in cui ricadrebbe la società.

Proprio in riferimento a questa situazione, GEquity ha ricevuto dalla Consob una richiesta di chiarimenti.

