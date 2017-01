Gequity risponde a Sintesi

di Edoardo Fagnani

4 gen 2017 ore 08:24

In merito al comunicato stampa diffuso da Sintesi, in cui la stessa ha ipotizzato una violazione da parte di Gequity di presunti diritti di Sintesi alla sottoscrizione delle azioni inoptate rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dalla stessa Gequity l'8 febbraio 2016, quest'ultima ha precisato che l'aumento di capitale si è chiuso il 21 settembre 2016, a seguito dell'esaurimento delle fasi dell'offerta in opzione e dell'offerta dell'inoptato.

Inoltre, a esito di tali due fasi, la società aveva già offerto e attribuito a Sintesi parte dell'inoptato residuo, per il quantitativo da essa richiesto.

Infine, Gequity non ritiene sussistere in capo a Sintesi alcun diritto di prelazione o altro diritto sull'inoptato residuo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.