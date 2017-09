GEquity, HRD versa 300mila euro in futuro aumento di capitale

di Edoardo Fagnani

4 set 2017 ore 16:33

HRD ha comunicato di aver inviato una comunicazione formale a GEquity con la quale, nella sua qualità di socio di maggioranza, ha formalmente manifestiamo la volontà di effettuare un versamento nelle casse sociali della somma di 300mila euro in una unica soluzione entro l’8 settembre 2017 e ciò anche al fine di dotare la società quotata delle risorse finanziarie per assicurare il fabbisogno e la continuità aziendale per il tempo necessario allo sviluppo del business. Il versamento avverrà in conto futuro aumento di capitale in ragione delle specifiche esigenze di GEquity che saranno valutate dal consiglio di amministrazione di prossima nomina.

In aggiunta e contestualmente a quanto sopra, HRD si è altresì impegnata, in modo irrevocabile, a corrispondere anche in più tranches un ulteriore importo – fino al massimo di ulteriori 300mila euro – nei termini e nei modi che saranno indicati dall’organo amministrativo.

