Geox, i ricavi dei primi 3 mesi 2017

di Mauro Introzzi

10 mag 2017 ore 17:33

Geox ha chiuo il primo trimestre 2017 con ricavi che hanno registrato un incremento dell'1,2% a 297,9 milioni di euro. L'incremento, a cambi costanti, è stato pari allo 0,1%.

Il canale multimarca ha registrato un portafoglio ordini per la stagione autunno-inverno in crescita dell'8% dopo aver già registrato una notevole performance nella stagione primavera-estate con un portafoglio ordini in progresso del 9%.

