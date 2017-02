Generali vuol tenersi il 3% di Intesa (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

7 feb 2017 ore 06:53

La Repubblica analizza le ultime novità legate all’operazione IntesaSanpaolo-Generali. Il Leone di Trieste sembrerebbe interessato a non cedere i diritti di voto sul 3,01% della banca guidata da Carlo Messina. La quota è stata rilevata in ottica difensiva, ai sensi del Testo unico della finanza, per prevenire una scalata da parte di IntesaSanpaolo.

Ma secondo quanto scrive il quotidiano Generali avrebbe dato mandato al consulente Goldman Sachs di verificare se è fattibile e opportuno rendere l’operazione più stabile e strutturata.

