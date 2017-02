Generali, vertice sull’azione difensiva (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

15 feb 2017 ore 07:00

Il quotidiano economico scrive che l’imminente consiglio di amministrazione di Generali potrebbe, oltre che sulla gestione ordinaria della compagnia, potrebbe fare il punto sulle possibili azioni difensive verso IntesaSanpaolo al vaglio degli advisor. Secondo il quotidiano, in ottica antiscalata le opzioni allo studio sarebbero molteplici. Secondo gli addetti ai lavori, ora più che in passato, il Leone di Trieste potrebbe veramente tentare un grande salto e mettere in cantiere una importante acquisizione.

Il punto, per il Sole24Ore, è che, sulla carta il gruppo assicurativo non ha le risorse per una grande acquisizione.

