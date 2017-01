Generali ufficializza le dimissioni di Alberto Minali

di Edoardo Fagnani

25 gen 2017 ore 20:22

Il consiglio di amministrazione di Generali ha deliberato di interrompere il rapporto di lavoro con il Direttore Generale e Group CFO, Alberto Minali. Con il manager è stato raggiunto un accordo per la risoluzione del rapporto di lavoro, accordo in base al quale lascerà il gruppo il 31 gennaio 2017 e non verrà, allo stato, sostituito nella carica di Direttore Generale prevista dallo statuto.

Alla data odierna, Alberto Minali possiede 428.561 azioni di Generali.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.