Generali si conferma in risso (-2,5%)

di Edoardo Fagnani

11 mag 2017 ore 12:28

Generali è in ribasso del 2,49% a 14,91 euro. La compagnia assicurativa ha terminato il primo trimestre del 2017 con un utile netto di 535 milioni di euro, in flessione del 9% rispetto ai 588 milioni contabilizzati nei primi tre mesi dello scorso anno, in conseguenza al maggiore impatto della fiscalità e alle svalutazioni effettuate nel trimestre per circa 42 milioni di euro riferite ad Alitalia. In miglioramento il risultato operativo, che nel primo trimestre è cresciuto del 4,2%, passando da 1,16 miliardi a 1,21 miliardi di euro, spinto dalla performance tecnica Vita e dal segmento Holding e altre attività. A fine marzo l’Economic Solvency Ratio, che indica la solidità patrimoniale della compagnia assicurativa, era pari al 195%, in leggero aumento rispetto al 194% di inizio anno.

