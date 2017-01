Generali-IntesaSanpaolo, cosa ne pensano gli esperti

Dopo la nota di IntesaSanpaolo, in cui l'istituto conferma che starebbe vagliando (anche) possibili combinazioni industriali con Generali, gli analisti mettono sotto la lente le 2 società

di Mauro Introzzi

25 gen 2017 ore 13:54

Continua a rimanere sotto i riflettori l’affaire Generali. Con una nota IntesaSanpaolo ha confermato, senza troppi giri di parole, che sta vagliando (anche) possibili combinazioni industriali con Assicurazioni Generali.

La banca di Carlo Messina ha infatti evidenziato come, in coerenza con la propria strategia, valuti regolarmente le opzioni di crescita endogena ed esogena, sempre con un occhio all’adeguatezza patrimoniale a alla mission di creazione e distribuzione di valore per i propri azionisti. E ha indicato l’integrazione con Generali (limitandosi però all’ambito “industriale” e non parlando di eventuali aspetti più strutturali) nel novero di tali opportunità.



Mentre si attende cosa emergerà (se qualcosa emergerà) dai rispettivi consigli di amministrazione gli analisti continuano ad avere sotto il loro faro i titoli delle aziende coinvolte.



Gli esperti di Equita sim hanno alzato da 15 euro a 19 euro il prezzo obiettivo su Generali, in seguito alla modifica dei parametri di valutazione della compagnia; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. Su IntesaSanpaolo il rating rimane invece “hold” (mantenere), il prezzo obiettivo a 2,9 euro.



Promozione completa da Banca Akros, che ha aumentato da 14,4 euro a 17 euro il target price su Generali e ora consiglia di accumulare le azioni in portafoglio. La stessa Banca Akros ha peggiorato da “Accumulate” a “Neutrale” il giudizio su IntesaSanpaolo, non escludendo una revisione della politica dei dividendi nel caso si concretizzasse l’interesse per Generali; gli esperti hanno confermato il target price di 2,8 euro e non escluso un certo scetticismo sull’impianto strategico di una potenziale operazione.

Secondo gli analisti di Banca Akros la banca potrebbe considerare un'offerta in azioni per il 60% di Generali, prenderne il controllo e poi cedere gli asset esteri. Un’operazione di questo genere sarebbe decisamente complessa e creerebbe valore solo nel medio termine



Kepler Cheuvreux ha confermato il rating “buy” (acquistare) su IntesaSanpaolo, con prezzo obiettivo di 2,8 euro. La banca si dice scettica sulla fattibilità dell’operazione. Creerebbe infatti un modello di business complesso, pur con i grandi benefici che l'integrazione avrebbe nell'asset management.



Credit Suisse ha confermato il suo “outperform” (farà meglio del mercato) su IntesaSanpaolo, con un target price di 2,85 euro. Gli analisti dell’istituto evidenziano come il maggior business di Generali sia nel ramo Vita (60%), con evidenti sinergie potenziali con l’attività di IntesaSanpaolo. Quest’ultima, con Generali, rileverebbe asset anche in Francia, Germania che potrebbe decidere di cedere. I razionali finanziari di una ipotetica operazione – sempre secondo Credit Suisse - avrebbero senso. Tra i fattori contro l’operazione anche la banca d’affari cita la possibile dilazione del dividendo nel 2017.