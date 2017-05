Generali ha venduto 510 milioni di azioni ordinarie di IntesaSanpaolo

di Edoardo Fagnani

30 mag 2017 ore 18:22

Generali ha comunicato di avere venduto 510 milioni di azioni ordinarie di IntesaSanpaolo, pari al 3,04% del capitale complessivo della banca.

Contestualmente, la compagnia assicurativa ha posto termine all’operazione in strumenti derivati collateralizzati, effettuata in data 17 febbraio 2017, per coprire totalmente il rischio economico collegato all’acquisto delle azioni.

Generali mantiene un’esposizione marginale in azioni IntesaSanpaolo come investimento finanziario ordinario.

