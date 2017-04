di Edoardo Fagnani

26 apr 2017 ore 18:42

L’agenzia Fitch ha confermato ad "A-" il rating sulla solidità patrimoniale di Generali e delle sue controllate; il giudizio conferma la compagnia triestina tra gli emittenti non speculativi.

Fitch ha spiegato che il rating resta due notch superiore a quello italiano (BBB/Stabile) “a conferma della solidità patrimoniale e della diversificazione geografica (all’incirca il 60% del risultato operativo realizzato all’esterno dell’Italia), comprese le attività in Francia e in Germania, dove il sruppo ha una solida posizione di mercato”. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri restano "stabili".

