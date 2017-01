Generali e IntesaSP si allineano al trend negativo

di Edoardo Fagnani

30 gen 2017 ore 17:38

Chiusura negativa per Generali; il titolo della compagnia triestina è sceso del 3,18% a 14,91 euro. Secondo Moody’s l’acquisizione di Generali da parte di IntesaSanpaolo (-3,09% a 2,198 euro) avrebbe un impatto negativo sul merito di credito della compagnia triestina, in quanto aumenterebbe il peso delle attività italiane. Secondo gli esperti, infatti, l’attuale diversificazione geografica rappresenta uno dei punti di forza di Generali. Moody’s non ha fornito indicazioni sul merito di credito di IntesaSanpaolo, in attesa di conoscere come eventualmente sarà finanziata questa operazione.

