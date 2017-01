Generali e IntesaSanpaolo riescono a chiudere con un rialzo

di Edoardo Fagnani

25 gen 2017 ore 17:46

Seduta nervosa per Generali, dopo il rally registrato nelle ultime due sedute; il titolo della compagnia triestina ha terminato la giornata con un rialzo dello 0,97% a 15,57 euro. Secondo quanto riportato da alcune agenzie stampa la Consob potrebbe convocare nelle prossime il management di Generali e di IntesaSanpaolo (+0,35% a 2,3 euro). La commissione vorrebbe avere chiarimenti in merito alle indiscrezioni sul possibile ingresso della banca nel capitale della compagnia assicurativa. Intanto, IntesaSanpaolo ha confermato, in coerenza con il Piano di Impresa 2014-2017, il proprio interesse industriale per la crescita nel settore del risparmio gestito, del private banking e in quello dell’assicurazione in sinergia con le proprie reti bancarie, anche con possibili partnership internazionali. Di conseguenza, il management della banca valuta regolarmente le opzioni di crescita endogena ed esogena, incluse quelle proposte dalle banche d’affari, secondo stringenti criteri di preservazione della leadership di adeguatezza patrimoniale e coerentemente con la politica di creazione e distribuzione di valore per i propri azionisti. In quest’ottica, il management di IntesaSanpaolo ha precisato che valuta con attenzione ogni possibile opportunità di rafforzamento del proprio posizionamento competitivo. Queste opportunità, incluse possibili combinazioni industriali con Generali, sono oggetto di valutazioni in corso da parte del management.

Intanto, gli analisti di Equita sim hanno alzato da 15 euro a 19 euro il prezzo obiettivo su Generali, in seguito alla modifica dei parametri di valutazione della compagnia; gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. Promozione completa da Banca Akros, che ha aumentato da 14,4 euro a 17 euro il target price e ora consiglia di accumulare le azioni in portafoglio. La stessa Banca Akros ha peggiorato da “Accumulate” a “Neutrale” il giudizio su IntesaSanpaolo, non escludendo una revisione della politica dei dividendi nel caso si concretizzasse l’interesse per Generali; gli esperti hanno confermato il target price di 2,8 euro.

