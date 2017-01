Generali (+3,9%) la migliore al FTSEMib

di Edoardo Fagnani

23 gen 2017 ore 17:40

Ottima giornata per Generali (+3,94% a 14,25 euro); elevati i volumi sul titolo: oggi sono passate di mano oltre 35 milioni di azioni.

Secondo indiscrezioni di stampa gli asset del colosso assicurativo guidato da Philippe Donnet potrebbero interessare alla tedesca Allianz. Tra i possibili cacciatori di una quota del Leone di Trieste ci sarebbe anche IntesaSanpaolo, anche al fianco del colosso tedesco. Allianz e l’istituto guidato da Carlo Messina hanno precisato che non commentano indiscrezioni di mercato. A questo proposito, l’agenzia Reuters ha segnalato che la Consob avrebbe messo sotto osservazione l’andamento del titolo Generali a Piazza Affari, in seguito alle indiscrezioni dell’interesse da parte di IntesaSanpaolo. La commissione ha precisato che si tratta di un controllo automatico, in seguito alla forte oscillazione registrata dal titolo.

