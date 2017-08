Gamenet Group presenta domanda di quotazione a Piazza Affari

di Edoardo Fagnani

Gamenet Group ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario. Inoltre, l'azienda ha inviato alla Consob la richiesta di approvazione del documento di registrazione.

Secondo la società la quotazione permetterà all'azienda di avere accesso al mercato dei capitali per raccogliere le risorse per finanziare il proprio piano di crescita, oltre a rappresentare un'opportunità per gli azionisti TCP LUX Eurinvest e Intralot Italian Investments per valorizzare le proprie partecipazioni, pari, rispettivamente, al 79,068% e al 20% del capitale.

