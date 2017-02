FtseMib: un’altra partita a nostro favore

Cara grossa banca mondiale, te lo abbiamo promesso e lo abbiamo fatto: ti avevamo avvertito che avremmo avuto più dell’80% di probabilità di batterti anche nella prossima mossa e così è stato

di Fabio Pioli

6 feb 2017 ore 10:12

Di Fabio Pioli, trader professionista, presidente dell' Associazione Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori e titolare di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente





Cara grossa banca mondiale, te lo abbiamo promesso e lo abbiamo fatto: come si può leggere nell’ articolo “Ftse Mib: and the winner is…” ti avevamo avvertito che avremmo avuto più dell’ 80% di probabilità di batterti anche nella prossima mossa e così è stato.



Abbiamo infatti aperto e chiuso a favore un’altra operazione, questa volta short, portando nelle tasche di sempre più piccoli risparmiatori altri soldi che tu avresti loro altrimenti sottratto.



E, come anche questo promesso, non ti abbiamo spiegato prima come avremmo ottenuto questo risultato.



Possiamo però spiegartelo ora.



Come indicato nell’ articolo della scorsa settimana “Ftse Mib: o laterale, mio laterale….!”, fin dal titolo stesso e specificato poi all’ interno dell’ articolo, era chiaro che il mercato fosse pronto per una accelerazione.



Era anche facilmente desumibile la durata della stessa: se il mercato lateralizza per il 90% del tempo e solo nel 10% va in trend, essendosi la lateralizzazione protratta per circa 25 giorni (vedi Figura 1), il trend riveniente avrebbe dovuto terminare in pressappoco 2,5 sedute borsistiche.



Quello che non era chiaro, e non lo sarà mai in assenza di segnali, era la direzione ma, anche in questo caso, invitavamo alla prudenza nei confronti della direzione rialzista, almeno dopo una salita protratta e sotto le resistenze (leggi basse probabilità di successo per la direzione long).

Fig 1. Future FtseMib – Grafico giornaliero



Tutto bene, quindi, aperta e chiusa la posizione, portato a casa il guadagno che ci servirà per colpire ancora più duro alla prossima operazione.



In quale direzione?



Adesso più che mai è importante non fartelo sapere, cara banca, perché adesso il quadro si è modificato.



Se prima infatti c’ era iper-comprato, avendo i prezzi viaggiato pressoché senza sosta tra 16.150 e 19.760 punti in poco più di un mese, ora il rialzo ha “preso fiato”.



Il quadro generale è quindi di rialzo di breve periodo e ribasso di lungo periodo.



Il rialzo di breve periodo è evidente: si deduce da un semplice grafico giornaliero.



Ciò che è meno chiaro all’ analisi tecnica (come sempre) è se sia finito (ipotesi di Figura 2)

Fig 2. Future FtseMib– Grafico giornaliero



o se debba invece continuare (ipotesi di Figura 3).

Fig 4. Future FtseMib 4 – Grafico mensile



In quale direzione sarà dunque la nostra prossima operazione? Long o short?

Non te lo diremo, cara banca, anche perché, onestamente, non lo sappiamo: ci possono essere, come già scritto, cacce agli stop-loss per punire i ribassisti che possono arrivare anche sopra i 20.000 punti, il trend di lungo periodo, da ribassista può diventare rialzista oppure, viceversa, si può riprendere il trend ribassista con rinnovata forza.

Cosa faremo dunque? Faremo qualcosa solo se avremo più dell’ 80% di probabilità di batterti ancora. Long o short che sia, senza idee ma con tanto metodo.

Ci dispiace.



Strumenti di analisi: onde di Elliott, supporti e resistenze statici e dinamici.



