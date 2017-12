FtseMib: trend di breve, trend di lungo

Per adesso tutti il livelli sul future sull’ indice italiano FtseMib sono stati tenuti: movimento dai massimi di 23.100 all’ area obiettivo 21.900 – 22.000, rimbalzo fino alla resistenza naturale del movimento di 22.400 punti; tenuta di tale resistenza

di Fabio Pioli

4 dic 2017 ore 09:55

Di Fabio Pioli, trader professionista, presidente dell'Associazione Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori e titolare di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente (www.cfionline.it)





Per adesso tutti il livelli sul future sull’ indice italiano FtseMib sono stati tenuti: movimento dai massimi di 23.100 all’ area obiettivo 21.900 – 22.000, rimbalzo fino alla resistenza naturale del movimento di 22.400 punti; tenuta di tale resistenza (Figura 1).

Fig 1. Future FtseMib – Grafico giornaliero



Adesso si proseguirà verso il basso, a rompere il minimo precedente di 21.875 punti e a cominciare a coprire i tanti gap formati durante il rialzo (Figura 2) oppure il movimento tornerà rialzista anche nel breve periodo superando i 22.400 punti?

Fig 2. Future FtseMib – Grafico giornaliero





Di certo il piano operativo continuerà, come ha fatto la settimana scorsa, a dettare le nostre mosse ma un elemento di analisi, a disposizione di tutti, è l’ area del minimo precedente, 21.870 – 21840 (Figura 3).

Un violazione su base settimanale (ma non basta la chiusura dei prezzi sotto tale livelli) trasformerebbe il trend attuale ribassista di breve periodo in un trend ribassista di lungo periodo.

Fig 3. Future FtseMib – Grafico settimanale





Strumenti di analisi: analisi delle onde di Elliott, supporti e resistenze dinamici.





