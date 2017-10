FtseMib: spada di Damocle

Come anche scritto nell’ articolo pubblicato la settimana scorsa il trend di fondo è, per adesso, inalterato, ossia rialzista

di Fabio Pioli

30 ott 2017 ore 10:01

Di Fabio Pioli, trader professionista, presidente dell’Associazione Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori e titolare di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente (www.cfionline.it)

Come anche scritto nell’ articolo pubblicato la settimana scorsa (“Ftse Mib: I supporti tengono (per ora)”) il trend di fondo è, per adesso, inalterato, ossia rialzista.



Occorreva detenere strumenti adeguati per capire che in area 22.000 punti i supporti non risultavano rotti ma contenevano la discesa dei prezzi ma così è (voglio ripetere: per adesso) stato: il trend dell’ indice italiano si è appoggiato sui doppi supporti (ascendete e discendente disegnati in Figura 1) ed è, al momento in cui scrivo, ancora in essere.





Fig 1. Future FtseMib – Grafico settimanale



E, come sappiamo dalla legge di Dow, che risale ai primi del ‘900 ma è tuttora valida, un trend è in essere fino a prova contraria, ossia fino a quando non inverte.



L’ inversione è individuata graficamente dal quella sottile linea rialzista che ne delimita le quotazioni che definisce, per l’ appunto il trend stesso e che, come nella leggenda, anziché sostenere la pesante spada sospesa sopra la testa di Damocle, sostiene, temporaneamente la direzione rialzista.



“Temporaneamente” perché, come tutte le cose, anche il trend rialzista, se ne può stare certi, finirà per lasciare spazio all’ oscillazione opposta, quella ribassista.



Se, prima di finire si debba raggiungere la decisiva resistenza a 23.700 punti oppure se si inverta da massimi più bassi, questo, onestamente, bisogna essere bravi a capirlo sul momento, avendo criteri validi di individuazione della rottura del filo della spada di Damocle, i cui prezzi (supporto), attualmente, alzandosi, passano da area di prezzi 22.200.



Operativamente, dunque, la strategia non cambia.

Non si desidera (per quanto ci riguarda, naturalmente) entrare long prendendo il posto di Damocle sul trono, perché il trend è già avviato e con parecchi gap contro (Figura 2)





Fig 2. Future FtseMib – Grafico settimanale





mentre si desidera trovare un’ entrata a favore d probabilità sull’ inizio del nuovo ciclo, quello ribassista, una volta individuata l’ inversione di trend.





Strumenti di analisi: analisi delle onde di Elliott, teoria dei gap, supporti e resistenze statici e dinamici.