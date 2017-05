FtseMib. Rialzo: calma e gesso

Ogni volta che si presenta qualche fattore “estremizzante”, quale il movimento rialzista delle ultime sedute, è buona norma, a nostro avviso, concentrarsi su quelle che chiamo le verità fondamentali del mercato

di Fabio Pioli

8 mag 2017 ore 11:10

Di Fabio Pioli, trader professionista, presidente dell' Associazione Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori e titolare di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente (www.cfionline.it)





Ogni volta che si presenta qualche fattore “estremizzante”, quale il movimento rialzista delle ultime sedute, è buona norma, a nostro avviso, concentrarsi su quelle che chiamo le verità fondamentali del mercato, al fine di isolarsi dal rumore di fondo e fare la cosa giusta.



Le verità fondamentali del mercato sono quegli elementi oggettivi che sono immutabili: ci sono e la loro verità non è sindacabile ma possono essere tralasciati nel brusio emozionale di fondo che un movimento, rialzista o ribassista porta con sé.



In questa fase sono, in primis, che siamo in quel 10% di tempo in cui il mercato è direzionale.

Ciò è innegabile e basta osservare Figura 1 per attestarlo.

Fig 1. Future FtseMib – Grafico giornaliero





La seconda verità immutabile è che il mercato oscilla.

Questa affermazione po' risultare estremamente banale ma quando i mercati sono direzionali si tende sempre a dimenticarsene.

Cosa comporta e che si tende a dimenticare, in termini molto semplici? Che se c’è stata un’ oscillazione al rialzo, seguirà INEVITABILMENTE un’ oscillazione al ribasso.

Lo stesso principio è valso, in termini inversi quando tra gennaio e febbraio 2016 il valore dell’ indice italiano passò da area 22.000 ad area 16.000. Una oscillazione contraria ci sarebbe stata.



Il terzo elemento oggettivamente innegabile è che siamo in quella che personalmente chiamo una sovra estensione.

Cosa è una sovra estensione? E’ una fase in cui i prezzi variano ad un tasso di crescita maggiore rispetto a quello normale.

Lo stesso principio ha fatto sì che si potesse affermare, quando i prezzi erano, a luglio 2016, in area 16.000 punti, che fosse probabile un ritorno a 20.600 punti di future sull’ indice.

Adesso tale livello di ritorno è 19.450 (Figura 2).

Fig 2. Future FtseMib – Grafico giornaliero





Quarta e ultima verità oggettiva riguarda i gap.



Ci si può anche tappare gli occhi e dire che non esistono, ma tali elementi sono invece oggettivi e rappresentano un punto di ritorno che nell’ analisi tecnica si ritiene pressoché certo. Sono un’ area in cui i prezzi non hanno scambiato e risultano per questo motivo un polo attrattivo. Essi sono, al ribasso, 20.425, 19.330 e 17.800 (Figura 3)

Fig 3. Future FtseMib – Grafico giornaliero





Uniamo altri tre elementi di analisi, che, per loro stessa natura, presentano meno forza dei precedenti, ma risultano pur sempre veri.



Ammesso che il movimento partito da 14.990 punti sia rialzista (ma occorre ancora verificare pienamente questa eventualità), ci troveremmo, in base all’ analisi delle onde di Elliott, nella sua ultima fase, ovvero onda 5 e a ridosso dei suoi livelli obiettivo (Figura 4).

Fig 4. Future FtseMib – Grafico settimanale



Per il principio già esposto che i prezzi oscillano, sarà probabilmente tale movimento che, trovando la fine, lascerà il passo all’ oscillazione contraria che ha, guarda caso,il suo punto di appoggio proprio, tra 19.600 e 19.350, in quell’ area precedentemente indicata con il numero 19.450 di sovra estensione e copertura del primo gap.

Oltre tale livello di breve- medio periodo, il trend stesso viene testato, nel lungo periodo, in area 17.100 (Figura 5).





Fig 5. Future FtseMib – Grafico settimanale





In conclusione, teniamo ben presenti tutti gli elementi perché quando c’è l’ euforia si tendono sempre a tralasciare quelli contrari al trend in atto, che pure invece esistono, così come nelle fasi di paura si tende a tralasciare gli elementi positivi.



Strumenti di analisi: onde di Elliott, supporti e resistenze statici e dinamici, teoria dei gap.





