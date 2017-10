FTSEMib, +4,74% a settembre 2017

Il FTSEMib è tornato a correre, dopo la pausa del mese di agosto. In calo la volatilità media giornaliera, che si è ristretta dallo 0,99% di agosto allo 0,74%

di Edoardo Fagnani

3 ott 2017 ore 12:33

Il FTSEMib è tornato a correre, dopo la pausa del mese di agosto. A settembre il principale paniere di Borsa Italiana ha messo a segno un progresso del 4,74%, terminando il periodo in esame a 22.696 punti.

FTSEMIB: LA VOLATILITA' DI SETTEMBRE 2017



In leggero aumento la volatilità dell'indice; la differenza percentuale tra massimo e minimo del FTSEMib a settembre, sulla base del valore di chiusura, è stata pari al 4,48% (rispetto al 3,25% di agosto), mentre sulla base dei minimi e massimi assoluti il differenziale è stato del 5,16% (dal 3,45% di agosto). Al contrario, è diminuita ancora la volatilità media giornaliera (differenza tra minimo e massimo di giornata), che si è ristretta dallo 0,99% di agosto allo 0,74%, con un "picco" massimo dell'1,44% registrato il 6 settembre e un valore minimo dello 0,41% toccato il 15 settembre.

Grafico - l'andamento del FTSEMib nel mese di settembre (in blu i volumi giornalieri)





STATISTICHE SULLE SEDUTE A SETTEMBRE 2017

Nello scorso mese ci sono state 21 giornate di borsa aperta: le sedute positive sono state 13, mentre quelle negative sono state 7; in una seduta l'indice è rimasto invariato Il maggior progresso è stato ottenuto l'11 settembre, seduta in cui l’indice è salito dell'1,64%, sulla spinta delle buone performance registrate da Saipem e dai bancari. Il ribasso più consistente è stato il -0,63% del 25 settembre, il giorno successivo alle elezioni in Germania.

Il valore massimo registrato dall’indice in chiusura è stato di 22.696 punti, livello fissato nel'ultima seduta di settembre; si tratta anche del massimo assoluto del mese. Il minimo, sempre in chiusura, è quello del 7 settembre a 21.723 punti; il minimo assoluto del mese di 21.582 punti era stato raggiunto nella seduta dell'8 settembre.

PIAZZA AFFARI, COME SONO ANDATI I VOLUMI A SETTEMBRE 2017

In aumento i volumi. L’ammontare medio giornaliero degli scambi a settembre è stato pari a quasi 2,3 miliardi di euro. Questo livello si confronta con i poco più di 2 miliardi di euro dello stesso mese del 2016.

Il valore massimo degli scambi è stato toccato il 15 settembre (giorno di importanti scadenze tecniche) con un controvalore di 3,35 miliardi di euro. Il 4 settembre il mercato ha registrato i volumi più bassi del mese con un controvalore di 1,5 miliardi euro, in coincidenza con la chiusura di Wall Street.

PIAZZA AFFARI: IL FTSEMIB SEDUTA PER SEDUTA



Nella tabella seguente sono elencati i principali dati dell’indice FTSEMib nel mese di settembre: