FTSEMib, +0,43% a ottobre 2017

Prosegue, anche se a ritmi più contenuti, il trend positivo del FTSEMib. E' tornata a salire (seppure di poco) la volatilità media giornaliera

di Edoardo Fagnani

1 nov 2017 ore 11:26

Prosegue, anche se a ritmi più contenuti, il trend positivo del FTSEMib. Dopo il rally registrato a settembre lo scorso mese il principale paniere di Borsa Italiana ha registrato un frazionale rialzo dello 0,43%, terminando il periodo in esame a 22.794 punti.

FTSEMIB: LA VOLATILITA' DI OTTOBRE 2017



In contrazione la volatilità dell'indice; la differenza percentuale tra massimo e minimo del FTSEMib a settembre, sulla base del valore di chiusura, è stata pari al 3,06% (rispetto al 4,48% di settembre), mentre sulla base dei minimi e massimi assoluti il differenziale è stato del 3,99% (dal 5,16% di settembre).

Al contrario, è tornata a salire (seppure di poco) la volatilità media giornaliera (differenza tra minimo e massimo di giornata), che è aumentata dallo 0,74% di settembre allo 0,95%, con un "picco" dell'1,8% registrato il 26 ottobre (nel giorno della riunione della BCE) e un valore minimo dello 0,51% toccato il 31 ottobre.

Grafico - l'andamento del FTSEMib nel mese di ottobre (in blu i volumi giornalieri)





STATISTICHE SULLE SEDUTE A OTTOBRE 2017

Nello scorso mese ci sono state 22 giornate di borsa aperta: le sedute positive sono state 13, mentre quelle negative sono state 9. Il maggior progresso è stato ottenuto il 26 ottobre, seduta in cui l’indice è salito dell'1,61%, in seguito alle indicazioni fornite da Mario Draghi dopo la riunione della BCE. Il ribasso più consistente è stato il -1,44% del 24 ottobre, in scia all performance negative registrate dai bancari.

Il valore massimo registrato dall’indice in chiusura è stato di 22.811 punti, livello fissato il 2 ottobre; il 27 ottobre, invece, il FTSEMib ha toccato il massimo valore del mese a 22.899 punti. Il minimo, sempre in chiusura, è stato toccato il 19 ottobre a 22.133 punti; lo stesso giorno l'indice ha fissato il valore minimo del mese a 22.021 punti.

PIAZZA AFFARI, COME SONO ANDATI I VOLUMI A OTTOBRE 2017

In aumento i volumi. L’ammontare medio giornaliero degli scambi a ottobre è stato pari a oltre 2,46 miliardi di euro. Questo livello si confronta con gli 1,91 miliardi di euro dello stesso mese del 2016.

Il valore massimo degli scambi è stato toccato il 4 ottobre (il giorno del ritorno di Pirelli a Piazza Affari) con un controvalore di 3,67 miliardi di euro. Il 23 ottobre il mercato ha registrato i volumi più bassi del mese con un controvalore di 1,74 miliardi euro.

PIAZZA AFFARI: IL FTSEMIB SEDUTA PER SEDUTA



Nella tabella seguente sono elencati i principali dati dell’indice FTSEMib nel mese di ottobre: