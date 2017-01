FTSEMib: +13,61% a dicembre 2016

Lo scorso mese l'indice ha potuto beneficiare di diversi appuntamenti politici e macroeconomici. La volatilità complessiva ha registrato un forte aumento rispetto a novembre

di Edoardo Fagnani

2 gen 2017 ore 10:52

Dicembre spumeggiante per il FTSEMib. Lo scorso mese il principale paniere di Borsa Italiana ha messo a segno un progresso del 13,61%, terminando il periodo in esame a 19.235 punti. A dicembre l'indice ha potuto beneficiare di diversi appuntamenti politici (vittoria del NO al referendum costituzionale in Italia e seguente cambio di governo) e macroeconomici (con la FED che ha incrementato i tassi di interesse e l'OPEC che ha tagliato la produzione di petrolio), che hanno sostenuto il listino e, in particolare, i titoli del settore bancario e petrolifero. Senza trascurare il rally registrato da Wall Street, che a dicembre ha fissato i nuovi massimi storici.

La volatilità complessiva ha registrato un forte aumento rispetto a novembre; la differenza percentuale tra massimo e minimo del FTSEMib nel corso del mese, sulla base del valore di chiusura, è stata pari al 13,73% (rispetto al 4,4% di novembre), mentre sulla base dei minimi e massimi assoluti il differenziale è stato del 16,12% (dal 7,59% di novembre). In diminuzione, invece, la volatilità media giornaliera che si è attestata all'1,67%, con un picco del 4,2% tra minimo e massimo registrato il 6 dicembre, seduta caratterizzata dalla reazione alla vittoria del NO al referedum costituzionale italiano e alle susseguenti dimissioni di Matteo Renzi.



Grafico - l'andamento del FTSEMib nel mese di dicembre 2016 (in blu i volumi giornalieri)

Nello scorso mese ci sono state 21 giornate di borsa aperta: in 12 sedute l’indice ha registrato un rialzo, mentre nelle restanti nove il FTSEMib ha chiuso in territorio negativo. Il maggior progresso è stato ottenuto il 6 dicembre, seduta in cui l’indice è salito del 4,15%, sulla spinta del rialzo registrato dai titoli del settore bancari. Il ribasso più consistente è stato il -1,18% del 14 dicembre, nel giorno della riunione della FED.

Il valore massimo registrato dall’indice in chiusura è stato di 19.391 punti, livello fissato il 27 dicembre, mentre il massimo assoluto è stato toccato il 28 dicembre a 19.419 punti. Il minimo, sempre in chiusura, è quello del 5 dicembre a 17.050 punti; lo stesso giorno il paniere ha registrato il minimo assoluto del mese a 16.723 punti.

In ripresa i volumi. L’ammontare medio giornaliero degli scambi a dicembre è stato pari a quasi 2,77 miliardi di euro. Questo livello si confronta con i 2,38 miliardi di euro dello stesso mese del 2015. Il valore massimo degli scambi è stato toccato il 13 dicembre con un controvalore di oltre 4,2 miliardi di euro, giornata caratterizzata dal balzo di Unicredit e di Mediaset. Il 30 dicembre il mercato ha registrato i volumi più bassi del mese con un controvalore di 1,18 miliardi euro.



Nella tabella seguente sono elencati i principali dati dell’indice FTSEMib nel mese di dicembre: