FtseMib: partita a scacchi

di Fabio Pioli

24 apr 2017 ore 09:43

Di Fabio Pioli, trader professionista, presidente dell’ Associazione Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori e titolare di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente (www.cfionline.it)





Il Ftse Mib si trova allo stato attuale in un down – trend di medio periodo, (Figura 1)



Fig 1. Future FtseMib – Grafico giornaliero



all’ interno di un macro – trend di lungo periodo (Figura 2)



Fig 2. Future FtseMib – Grafico mensile





Per decifrare le prossime mosse dell’ indice italiano occorrerà osservarne il comportamento nei vari punti di svolta, primo tra tutti il supporto già toccato e correttamente individuato a 19.000 punti di future (Figura 3).



Fig 3. Future FtseMib – Grafico settimanale





Dovendo tale livello reggere, come attualmente sembra (ma attenzione perché in borsa le impressioni sono spesso fuorvianti) potrebbero aprirsi spazi verso l’ alto.



Viceversa se livello 19.000 venisse violato, una spinta verso 17.800 puntisi farebbe più probabile.



Sarà interessante vedere come rialzo e ribasso giocheranno le loro mosse in questa interessante partita a scacchi che, fino a prova contraria, di cui si dovrà eventualmente prendere atto, trova il trend in corso ribassista.





Strumenti di analisi: supporti e resistenze statici e dinamici





