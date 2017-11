FtseMib: il tramonto del rialzo

Non si può scappare dalle leggi naturali. Come anche scritto nell’ articolo della scorsa settimana, il mercato deve oscillare e, come il giorno lascia posto alla notte, il rialzo deve lasciare posto al ribasso

di Fabio Pioli

13 nov 2017 ore 09:51

Di Fabio Pioli, trader professionista, presidente dell’Associazione Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori e titolare di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente (www.cfionline.it)

Non si può scappare dalle leggi naturali.



Come anche scritto nell’ articolo della scorsa settimana (“FtseMib: panta rei“), il mercato deve oscillare e, come il giorno lascia posto alla notte, il rialzo deve lasciare posto al ribasso.



Come ci si accorge che dalle forme del cielo al tramonto che il buio sta arrivando, così si prevede l’ arrivo del nuovo ciclo ribassista dalle forme del grafico.



E il grafico indica che le evoluzioni di salita, espresse dalle sue onde cicliche sembrano stare gradualmente giungendo alla fine: si avvicina forse il tramonto (Figura 1).

Fig 1. Future FtseMib – Grafico settimanale



Ad onor del vero, quella indicata in Figura 1 è una tra le possibili interpretazioni del grafico.



L’ analisi di Elliott ha diverse variabili ed è sempre vera dopo, non prima.



Dal punto di vista tecnico questo significa che se l’interpretazione in Figura 1 non dovesse risultare vera, sarebbe sempre possibile indicarne un’ altra che, non contraddicendo le regole di Elliott risulterebbe vera. Ex- post.

E’ per questo che l’ analisi di Elliott da sola non costituisce un metodo. Indica però dei punti concettuali veri cui prestare attenzione che, nel nostro caso ci concretizzano in una frase: “Non siamo all’ inizio di un movimento rialzista, dunque si presti grande attenzione se si vuole comprare”.



Ciò che è invece maggiormente importante è quella sottile linea che unisce i minimi dei prezzi e che, comunemente, viene chiamata trend – line.



Sebbene il concetto sia semplice e datato (risale ai primi del 900) non ha perso la sua potenza: in questa fase la violazione di tale linea (Figura 2) indicherà l’ inversione del trend e dunque un segnale operativo short.

Fig 2. Future FtseMib – Grafico settimanale





Il “quando”, il “come”, il “fino a dove”, il “con quali oscillazioni” intermedie, il “dove mettere gli stop-loss”, il “ogni quanto guardare i prezzi”, il “ con quale quantitativo entrare”, il “quando chiudere la posizione” e tantissimi altri aspetti rientrano invece in quell’ importantissimo bagaglio, molto più ampio, di “attrezzi” che sono necessari per fare “operatività”.



Per non andare fuori tema, ovvero per rimanere nel campo dell’ analisi, limitiamoci ad indicare e attendere l’ eventuale prossima osservazione dell’ ultimo raggio di sole, ossia l’ eventuale violazione della linea del trend.





Strumenti di analisi: analisi delle onde di Elliott, supporti e resistenze dinamici.