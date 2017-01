FtseMib: il rialzo è agli sgoccioli?

Come già accentato la scorsa settimana è quasi certo che ci troviamo nella fase finale di questo bel rialzo – rimbalzo che ha preso corpo nell’ ultimo mese del 2016

di Fabio Pioli

2 gen 2017 ore 12:16

Di Fabio Pioli, trader professionista, presidente dell' Associazione Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori e titolare di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente (www.cfionline.it)





Come già accentato la scorsa settimana (articolo “FtseMib: ci prepariamo all’epilogo”) è quasi certo che ci troviamo nella fase finale di questo bel rialzo – rimbalzo che ha preso corpo nell’ ultimo mese del 2016.



Siamo agli sgoccioli, purtroppo, ma tutte le cose devono pur finire..



Tuttavia, e anche questo è stato detto, noi di CFI, al momento in cui scrivo, non siamo ancora usciti dalla nostra posizione rialzista.



Questo perché non si sono ancora verificati segnali di completa esaustione del trend.



L’ inizio del 2017 porterà dunque con sé qualche coda di rialzo?



Il grafico sembra ammetterlo e finché il grafico, e soprattutto il metodo, lo ammettono occorre crederci.



All’epilogo del trend sembra infatti mancare l’ onda finale (onda 5 secondo Elliott) che inviterebbe i prezzi a superare area 19.300 per portarsi verso obiettivi maggiori (Figura 1).

Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero

Anche di quali questi obiettivi ulteriori possano essere abbiamo già parlato a suo tempo ma, ripetendoli, essi sono, a mio avviso indicativo, area 19.600 -19.800 prima e, eventualmente, una sorprendente a tutti gli effetti, ma possibile e preannunciata area 20.600.



Finiscono qui le buone notizie, per ora, e subentrano le brutte: la fine del mese di dicembre non ha portato con sé il superamento di alcuni obiettivi che avrebbero reso probabile la continuazione del rimbalzo anche per il 2017.



Attenzione quindi perché quanto affermato dovrà essere avvalorato dalla presenza di un segnale interno che alzi a più dell’ 80% le probabilità che l’ affermazione stessa sia giusta ma è probabile che, una volta usciti dal nostro bel long, la prossima operazione da farsi sarà uno short.



La giustificazione di quanto affermato è che tutta la configurazione si presenta come un rimbalzo (schema A-B-C secondo Elliott in Figura 2) e i rimbalzi esistono solo per tirare dentro le persone dalla parte sbagliata al momento sbagliato consentendo alla direzione principale (quella ribassista) di riprendere forza e direzionalità.

Fig 2. Future FtseMib – Grafico settimanale



Quando ciò accadrà?



Dal punto di vista operativo sarà molto semplice, come al solito, stabilirlo: ci sarà un segnale che ce lo dirà.



Dal punto di vista “macro” ciò avverrà quando le persone, complice anche l’ ottimismo asincrono degli analisti, saranno convinte che il “rialzo” sarà inevitabilmente, ma fallacemente, destinato a continuare. E questo, essendo un fattore soggettivo, non è dato prevederlo perché dipende dalla psicologia di massa e individuale.



Strumenti di analisi: onde di Elliott, supporti e resistenze statici e dinamici.

