FtseMib: i giorni della merla del rialzo

Se dal punto di vista climatico i giorni della merla sono quelli in cui il freddo tocca, generalmente parlando, i punti massimi di intensità; dal punto di vista borsistico i prezzi potrebbero toccare (o avere già toccato) i picchi del rialzo.

di Fabio Pioli

23 gen 2017 ore 10:55

Di Fabio Pioli, trader professionista, presidente dell' Associazione Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori





Non è tanto importante, a mio avviso, capire se il massimo di 19.760 punti di fib sia destinato a reggere oppure ad essere rotto in una caccia agli stop-loss dei ribassisti che porti i prezzi a ridosso o sopra i 20.000 punti; quanto piuttosto riflettere su alcune verità.



In altre parole non è di fondamentale importanza, sempre in base alla mia opinione, naturalmente, concentrarsi sul fatto che l’ onda 5 finale sia da concludersi oppure sia già terminata (rispettivamente Figure 1 e 2), il che potrebbe rivelarsi giochetto dottrinale ma poco pratico, ma considerare i seguenti punti.



Fig 1. Future FtseMib – Grafico giornaliero







Fig 2. Future FtseMib – Grafico giornaliero



Primo: sebbene si tenda a scordarselo adesso perché il movimento precedente ha lasciato il passo all’ attuale lateralizzazione, veniamo da una variazione positiva dei prezzi alquanto straordinaria che ha portato in poco più di un mese un apprezzamento dei corsi di oltre il 22 % (Figura 3)



Fig 3. Future FtseMib – Grafico giornaliero



Secondo: se si analizza la forma del movimento risulta difficile inquadrarlo in qualcosa di diverso dal rimbalzo, a motivo della struttura ondulare A-B-C evidente in Figura 4.



Fig 4. Future FtseMib – Grafico giornaliero



Terzo: ci troviamo ancora sotto le importanti resistenze di trend di lungo periodo (Figura 5) che, SE non superate, potrebbero rappresentare un forte ostacolo alla prosecuzione dei prezzi.



Fig 5. Future FtseMib – Grafico mensile



E allora cosa fare (o cosa abbiamo già fatto) dal punto di vista operativo?

Come anticipato nell’ articolo della scorsa settimana (Ftse Mib: and the winner is…) non agevoleremo la grossa banca chiarendo la nostra operatività ma possiamo darle un indizio: per ora non compriamo.



Per quanto riguarda il quando entrare (o essere entrati), la direzione, i punti di entrata, gli stop-loss, la gestione e l’ uscita, cara banca, dovrai faticare, questa volta ancora di più ma anche qui viene data un’ indicazione certa : se si dispone di un metodo non si è costretti ad affidarsi alle incertezze dell’ analisi tecnica e si può fare affidamento sulle probabilità a favore di vittoria.



Strumenti di analisi: onde di Elliott, supporti e resistenze statici e dinamici.

La titolarità dell'analisi che qui riportiamo è dell'autore della stessa, e l'editore - che ospita questo commento - non si assume nessuna responsabilità per il suo contenuto e per le finalità per cui il lettore lo utilizzerà.