FtseMib: dopo il long lo short?

di Fabio Pioli

9 gen 2017 ore 09:58

Di Fabio Pioli, trader professionista, presidente dell’ Associazione Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori e titolare di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente (www.cfionline.it)

Se la scorsa settimana (confronta articolo “FtseMib: il rialzo è agli sgoccioli”) sembrava mancare un’ ultima appendice a completare l’ intero movimento di rialzo partito a fine novembre da 16.150 punti di future sull’ indice Mib 40, adesso, a poco più di un mese di distanza da tale data, sembra che i prezzi si trovino effettivamente in tale fascia conclusiva (onda 5 in Figura 1).

Fig 1. Future FtseMib – Grafico giornaliero



Siamo quindi molto prossimi a chiudere il nostro proficuo viaggio long a probabilità di successo >80%, iniziato in area 16.000 punti (vedi articolo “FtseMib: il viaggio del rialzo è ora iniziato”).



Ma cosa succederà adesso?



Dopo l’ uscita, che potrebbe ancora beneficiare, forse, di un’ ultimissima coda in area 20.000 (vedi Figura 2)

Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero



Tutto ci fa pensare, allo stato attuale, che la prossima operazione direzionale di medio/ lungo periodo sarà, purtroppo, short.



Perché?



Dal punto di vista dell’ analisi i motivi risultano molteplici.



Il primo è legato alla configurazione.



E’ difficile affermare che un movimento come quello osservato e composto, facilmente, di 3 sotto-onde (Figura 3) non sia un rimbalzo.

Ciò è sempre stato affermato, anche se eravamo long, con la relativa conseguenza che, dopo la pausa del rimbalzo, si riprocederebbe al ribasso.

Fig 3. Future Ftse Mib – Grafico giornaliero



Il secondo elemento è legato alla violenza della fase conclusiva del rimbalzo, ovvero quella attuale: movimenti violenti sono, nuovamente, tipici dei rimbalzi piuttosto che dei rialzi.



Terzo e ultimo motivo: ci siamo fermati sotto e non sopra le resistenze di lungo periodo, il che afferma che il trend ribassista di lungo periodo è ancora in atto (almeno allo stato attuale).



Cosa ci separa dunque da uno short?



Tantissimo, ovvero un segnale: ogni analisi per quanto bella e sensata è paragonabile, a nostro avviso, alle chiacchiere da bar mentre un segnale ci darebbe la rilevanza statistica (superiore all’ 80%) necessaria per indurci a prendere con tranquillità e dimestichezza la decisione operativa.



Ma tutto a suo tempo.



Per ora è d’ obbligo fare la raccomandazione che faccio sempre nei possibili punti di svolta: succede sempre che quando è da comprare la maggior parte degli analisti sia ribassista mentre quando si ha da vendere la maggioranza di questi sia rialzista.



In questo momento troppi sono diventati facilmente ottimisti e gridano a numeri da capogiro.

Tutto può essere, ci mancherebbe ma occorreva essere ottimisti a 16.000 e non ora: noi di CFI, ora, abbiamo l’ indice sul tasto di vendita e non su quello di acquisto, questo è certo.





Strumenti di analisi: onde di Elliott, supporti e resistenze statici e dinamici.



La titolarità dell'analisi che qui riportiamo è dell'autore della stessa, e l'editore - che ospita questo commento - non si assume nessuna responsabilità per il suo contenuto e per le finalità per cui il lettore lo utilizzerà.