FtseMib: attenzione su ambo i fronti

di Fabio Pioli

2 mag 2017 ore 10:30

Di Fabio Pioli, trader professionista, presidente dell’ Associazione Italiana Traders e Piccoli Risparmiatori e titolare di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente (www.cfionline.it)





Nella scorsa settimana ci siamo portati con un semplice balzo di apertura (gap in apertura di seduta) da zona supporti a zona resistenze (Figura 1).



Fig 1. Future Ftse Mib – Grafico giornaliero



L’ area delle resistenze naturalmente induce a prudenza nei confronti degli acquirenti per il semplice motivo che acquistare sulle resistenze è sempre un atteggiamento più rischioso rispetto ad acquistare sui supporti.



Tuttavia anche i ribassisti sono indotti all’ attenzione, poiché possono osservare come il trend di lungo periodo possa essere catalogato come positivo, a motivo del superamento al rialzo della relativa trend- line, avvenuto in chiusura del passato mese di marzo (Figura 2)



Fig 2. Future Ftse Mib – Grafico mensile



Alla cautela per il rialzisti non può non aggiungersi l’ osservazione di due strappi (detti gap in analisi tecnica), che rappresentano universalmente inviti alla calma (si dice che tali strappi vadano sempre chiusi) , a 19.500 punti e a 17.800 punti di future italiano (Figura 3).



Fig 3. Future Ftse Mib 4 – Grafico giornaliero



Nessuno di questi elementi va assolutamente sottostimato e vanno tenuti tutti ben presenti al fine di non incorrere in rischi inutili.



Strumenti di analisi: supporti e resistenze statici e dinamici.