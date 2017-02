FtseMib: attenti alle astuzie del mercato

Quella attuale è una di quelle fasi, che ripetutamente avvengono sui mercati, in cui si sta decidendo una forte direzione finale. E, come caratter conune di tutte queste fasi, è contraddistinta da una grande incertezza circa l’ esito direzionale

di Fabio Pioli

13 feb 2017 ore 10:34

E, come caratter conune di tutte queste fasi, è contraddistinta da una grande incertezza circa l’ esito direzionale (da quale parte si andrà), notizie “a contorno“ e parvenze di trend, tutti elementi necessari per far sbagliare il piccolo risparmiatore e per gettarlo nella confusione totale. Perché fino a quando il generico piccolo risparmiatore non sbaglia, il trend non parte.



Ad esempio, con riferimento al passato recente, quale può essere stato l’ errore del piccolo?



Probabilmente, ingannato da una parvenza di prese di beneficio, entrare al ribasso in area 18.500- 18.600, confondendo il laterale attuale con un trend ribassista.



Sì perché, in verità, il mercato si è semplicemente portato da un laterale (tra 19.600 e 19.200 punti di future) ad un altro laterale più basso (tra 19.200 e 18.600 punti) , non facendo, per ora, partire alcun movimento (Figura 1).

Fig 1. Future FtseMib – Grafico giornaliero



Dove si partirà allora, al rialzo o al ribasso?



Sarà, come al solito, una questione di dettagli e sottigliezze, preclusi ai più, che il mercato rivelerà al momento giusto.



Di certo il grafico di lungo periodo parla chiaro ed è, per ora, ineccepibile: ci troviamo sotto le resistenze di lungo periodo (Figura 2)

Fig 2. Future FtseMib – Grafico mensile



e fino a che tali resistenze non verranno (eventualmente) rotte non si dovrà parlare di rialzo, al più di cacce agli stop.





Strumenti di analisi: supporti e resistenze statici e dinamici.

