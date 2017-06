FTSEMib: analisi tecnica di breve e medio periodo

Andando a considerare dove potrebbero collocarsi gli obiettivi dell’attuale movimento ribassista (riferito alle ultime due settimane di contrattazione) occhio all'area 19.500 – 19.400

5 giu 2017 ore 11:11

Andando a considerare dove potrebbero collocarsi gli obiettivi dell’attuale movimento ribassista (riferito alle ultime due settimane di contrattazione), non può sfuggire come area 19.500 – 19.400 suggerisca ottime argomentazioni per essere un’ideale candidata a tali fini.



Come primo punto i più importanti supporti dinamici del trend passano da tali livelli.



Inoltre rimangono aperti, come delineato nell’ articolo della scorsa settimana (“FTSEMib: grafico a gruviera”), gap che, di per se stessi, rappresentano un valido polo attrattivo (Figura 1).







Fig 1. Future FTSEMib – Grafico giornaliero



Il superamento al ribasso del minimo precedente di future di 20.480 punti, come già detto, farà maggiormente pendere l’ago della bilancia per il raggiungimento prossimo di tali soglie.



Verificatasi questa eventualità, il mercato fermerebbe su tali livelli la sua discesa?



Questo non è detto, perché, nonostante il movimento partito l’8 febbraio da 18.370 punti sia da catalogarsi come rialzista, essendo scomponibile in 5 onde (Figura 2).









Fig 2. Future FTSEMib– Grafico giornaliero



se allarghiamo il quadro per ricomprendervi i movimenti dello scorso anno, non possiamo scordare come l’ intero movimento a salire sia stato al tempo classificato ( e sia naturalmente possibile farlo anche adesso ) come un “rimbalzo” (modello A-B-C in Figura 3).







Fig 3. Future FTSEMib – Grafico settimanale



Sarebbe dunque seriamente escludibile un appoggio verso i livelli di supporto di questa figura, posti in area 17.000?



Se in borsa le verità si vedono nel momento stesso in cui avvengono, le possibilità si devono osservare prima.



Strumenti di analisi: analisi delle onde di Elliott, supporti e resistenze statici e dinamici, teoria dei gap.

