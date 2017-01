FTSEMib: -10,2% nel 2016. Orsi e tori dell'anno tra le blue chip

L’esercizio appena concluso è stato caratterizzato da forte volatilità. Il listino italiano ha registrato una performance peggiore rispetto a quelle delle principali borse internazionali

di Edoardo Fagnani

3 gen 2017 ore 10:41

Il FTSEMib ha chiuso il 2016 con una flessione superiore al 10%. Tuttavia, l’esercizio appena concluso è stato caratterizzato da forte volatilità, in coincidenza con alcuni importanti avvenimenti politici (Brexit, elezioni presidenziali statunitensi e referendum italiano) che hanno dato direzionalità all’indice.

Il listino italiano ha registrato una performance peggiore rispetto a quelle delle principali borse internazionali.

In particolare, nel 2016 il Dow Jones e l’S&P500 hanno messo a segno una positiva, guadagnando rispettivamente il 13,4% e il 9,5%, fissando nuovi massimi storici; bene anche il Nasdaq, che è salito del 7,%.

Performance positiva anche per il DAX tedesco, che ha terminato l’anno con un progresso del 6,9%; il CAC40 francese ha recuperato il 4,9%.

FTSEMIB: L'ANDAMENTO NEL 2016

Nel dettaglio, nell’esercizio appena concluso il paniere che raggruppa le società italiane a maggiore capitalizzazione ha registrato un ribasso del 10,2%, ma a metà anno il FTSEMib era arrivato a perdere oltre il 24%. Il valore dell’indice è passato dai 21.418 punti di inizio anno ai 19.235 punti della chiusura di venerdì 30 dicembre.

Nel periodo in esame il FTSEMib ha oscillato tra un massimo di 20.983 punti (fissato il 5 gennaio) e un minimo di 15.104 punti, stabilito il 27 giugno. I valori si riferiscono alle chiusure degli indici nelle rispettive giornate.

Nell’anno appena concluso ci sono state 256 sedute di borsa aperta: in 130 occasioni l’indice ha chiuso con un rialzo, mentre le performance negative sono state 126. Il maggiore rialzo è stato realizzato nella seduta del 10 febbraio, in cui l’indice ha terminato la giornata con un balzo del 5,03%, al termine del calo subito dall’indice nel corso delle prime settimane dell’anno. La peggiore seduta è stata quella del 24 giugno, chiusa con un tonfo del 12,5% (la peggiore performance giornaliera di sempre per l’indice), in seguito all’esito del referendum in Gran Bretagna, che ha determinato la richiesta di uscita del paese dall’Unione Europea.

La volatilità del principale paniere di Piazza Affari è tornata a crescere; la differenza percentuale tra massimo e minimo nel semestre è stata pari al 38,9%.

La media giornaliera dei volumi è stata pari a oltre 2,4 miliardi di euro, con un picco di quasi 6,5 miliardi nel giorno in cui l’indice ha perso il 12,5%.

FTSEMIB: L'ANDAMENTO NEL 2016

Il principale listino di Piazza Affari ha segnato un pessimo avvio di 2016, scivolando dai 21.418 punti di inizio anno ai 15.773 punti dell’11 febbraio, penalizzato dai ribassi subiti dai titoli del settore bancario. Da quel livello il listino è rimbalzato, fino a toccare i 19mila punti a inizio marzo, beneficiando anche della decisione della BCE di tagliare i tassi di interesse.

Nei mesi successivi il listino ha oscillato tra i 16mila e i 19mila punti, ma con volumi in riduzione, fino ad arrivare al crollo del 24 giugno e del ribasso del giorno successivo, che hanno portato il FTSEMib al minimo dell’anno a 15.104 punti.

Tra luglio e novembre l’indice si è incanalato in un trend laterale compreso tra i 16.000 e i 17.500 punti, tendenza caratterizzata da una riduzione della volatilità e dei volumi.

A dicembre il FTSEMib ha registrato un rally improvviso a seguito dei continui massimi di Wall Street (dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali) e all’esito del referendum costituzionale italiano, che ha portato alle dimissioni del premier, Matteo Renzi; nell’ultimo mese l’indice è passato da quota 16.200 punti ai 19.235 punti di fine anno.

GRAFICO - Andamento del FTSEMIB nel 2016 (elaborazione Soldionline.it)





FTSEMIB 2016: I PEGGIORI DELL'ANNO

Le peggiori performance del 2016 al FTSEMib sono state registrate dai bancari.

Come nel 2015 anche nell’anno appena concluso la maglia nera è andata al Monte dei Paschi di Siena; il titolo della banca senese ha lasciato sul terreno l’87,8% ed è rimasta sospesa dalla contrattazioni negli ultimi giorni del 2016 su decisione della Consob. Il Monte dei Paschi di Siena è stato penalizzato dalle difficoltà operative incontrate nel corso dell’esercizio e dal deterioramento della solidità patrimoniale. Inoltre, l’aumento di capitale da 5 miliardi di euro lanciato negli ultimi giorni dell’anno si è concluso con un nulla di fatto. Di conseguenza, la BCE ha richiesto alla banca una nuova manovra di rafforzamento patrimoniale per un ammontare di 8,8 miliardi di euro.

Tra i peggiori del 2016 al FTSEMib troviamo anche il Banco Popolare, che lo scorso anno ha lasciato sul terreno complessivamente il 75,9%. Nel corso dell’esercizio l’istituto ha proceduto con un aumento di capitale da un miliardo di euro, operazione propedeutica alla fusione con la Popolare di Milano (-61,1% la performance annuale della banca), che è divenuta operativa proprio nella seduta odierna. Non hanno entusiasmato neppure i dati trimestrali comunicati a novembre. Nel dettaglio, il Banco Popolare ha terminato i primi nove mesi del 2016 con una perdita netta di 712,36 milioni di euro, rispetto all’utile di 349,83 milioni contabilizzato nello stesso arco di tempo dello scorso anno. I vertici dell’istituto hanno precisato che il risultato finale è stato penalizzato dell’incremento del costo del credito, motivato dalle decisioni finalizzate all’innalzamento del livello medio di copertura dei crediti deteriorati e degli oneri sistemici. In peggioramento anche il risultato di gestione che è passato da 1,02 miliardi di euro a 643,55 milioni di euro (-36,7%).

Male anche UBI Banca, che ha terminato il 2016 con uno scivolone del 57,9%. Anche i questo caso i risultati operativi della banca non hanno entusiasmato gli operatori. UBI Banca ha terminato i primi nove mesi del 2016 con una perdita pari a 754,5 milioni dopo la contabilizzazione di costi una tantum per 840 milioni di euro legati all’implementazione del piano industriale.

FTSEMIB 2016: I MIGLIORI DELL'ANNO

La migliore performance del 2016 al FTSEMib è stata messa a segno da STM, che ha terminato lo scorso anno con un balzo del 72,4%. Gli operatori hanno apprezzato i risultati operativi ottenuti nel terzo trimestre del 2016. Il gruppo italofrancese ha chiuso il periodo in esame con ricavi per 1,8 miliardi di dollari, in aumento dell’1,9% rispetto agli 1,76 miliardi realizzati nello stesso periodo dell'anno precedente. Su base sequenziale (vale a dire in confronto con i primi tre mesi dell’anno) il giro d’affari è aumentato del 5,5%, in linea con il target del 5,5% indicato dal management. La marginalità si è attestata al 35,8%, valore che si confronta con il 34,8% del terzo trimestre del 2015 e il 33,9% del secondo trimestre dell’anno. I vertici di STM stimavano una marginalità nell'ordine del 35,5%. STM ha terminato il terzo trimestre del 2016 con un utile netto di 71 milioni di dollari, rispetto ai 90 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, risultato che includeva un beneficio fiscale di 14 milioni di dollari relativo all’esito positivo di un accertamento fiscale.

Ottima performance anche per Tenaris, che ha terminato lo scorso anno con un progresso del 55,1%. Gli operatori hanno apprezzato le indicazioni fornite dall’azienda in occasione della diffusione dei risultati del terzo trimestre dell’anno. In particolare, il management ha segnalato che i ricavi e il margine operativo lordo nel trimestre in corso beneficeranno della graduale ripresa della domanda in Nord America e del forte livello di spedizioni in Medio Oriente e in Africa. Nella prima metà del prossimo esercizio i ricavi e il margine operativo beneficeranno della ripresa delle vendite in Nord America, mentre un rallentamento dei ricavi in Medio Oriente e in Africa potrebbe frenare i risultati del primo semestre.

Tra i migliori al FTSEMib anche Buzzi Unicem, che ha terminato il 2016 con un rialzo del 35,6%. Gli operatori hanno apprezzato i risultati operativi dei primi nove mesi dell’anno, chiusi con un utile netto di 177,9 milioni di euro, in aumento del 51,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, per l’intero 2016 il management ha confermato l’obiettivo di ottenere un margine operativo lordo ricorrente in miglioramento rispetto all’esercizio precedente e in valore assoluto pari a circa 520 milioni dai 479 milioni del 2015.