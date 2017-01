FNM si aggiudica la gara per la vendita delle quote di ATV

Nuovo vertice a Banca Aletti & C, Gruppo Popolare Verona: a fianco del nuovoamministratore delegato Maurizio Faroni, è stato nominato direttore generaleMaurizio Zancanaro Leggi

Desigual cerca personale in Italia per nuove aperture di negozi. Le offerte di lavoro della casa di moda spagnola sono aperte in Lombardia, Lazio, Veneto, Puglia e Emilia Romagna Leggi