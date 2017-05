First Capital, rettificato a 9,6 euro il prezzo delle azioni

di Edoardo Fagnani

5 mag 2017 ore 18:11

Borsa Italiana ha fornito i nuovi prezzi delle azioni ordinarie di First Capital, sulle quali è stato applicato un fattore di rettifica di 10, in seguito al raggruppamento azionario in vigore da lunedì 8 maggio 2017.

Il prezzo di chiusura di oggi, pari a 0,96 euro, è stato rettificato a 9,6 euro.

